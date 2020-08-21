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Report Georgia

Египет изменил правила въезда в страну для туристов

Египет изменил правила въезда в страну для туристов С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны
Туризм
21 августа 2020 г. 15:06
Египет изменил правила въезда в страну для туристов

С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР.

С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух). Но с 1 сентября такой документ нужен и тем, что летит прямо на курорты Красного моря.

Как заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, это решение было принято из-за "увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах".

Информацию о том, что все прибывающие туристы обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании российского туроператора.

Под действие новых правил попадают и граждане РФ, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Стамбул или Минск).

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