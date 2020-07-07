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Report Georgia

Дубай готов принимать туристов

Дубай готов принимать туристов При этом все прибывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту
Туризм
7 июля 2020 г. 11:03
Дубай готов принимать туристов

Дубай со вторника вновь начнет принимать иностранных туристов.

Как передает Report, об этом сообщили власти эмирата.  

При этом все прибывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае если результат будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, смогут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.

 

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