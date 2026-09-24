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    Цена на азербайджанскую нефть превысила $121

    Энергетика
    • 24 сентября, 2026
    • 09:48
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $121

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $4,69, или 3,13%, и составила $121,43.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $119,43 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $3,71, или 3,34%, до $114,72.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 121 dolları keçib
    Azeri Light crude rises to $121.43 per barrel
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