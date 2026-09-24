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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Формула 1": Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 13:34
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО

    В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" завершилась первая свободная практика.

    Как сообщает Report, лучший результат показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

    В Баку стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, первая свободная практика началась в 12:30.

    Сегодня также состоится вторая тренировочная сессия основных пилотов.

    Гран-при Азербайджана завершится 26 сентября.

    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 1: Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
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