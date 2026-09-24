"Формула 1": Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНО
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 13:34
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" завершилась первая свободная практика.
Как сообщает Report, лучший результат показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
В Баку стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, первая свободная практика началась в 12:30.
Сегодня также состоится вторая тренировочная сессия основных пилотов.
Гран-при Азербайджана завершится 26 сентября.
Фото
Фото
Последние новости
14:37
Saudi Aramco может восстановить нефтепереработку в течение нескольких днейДругие страны
14:35
Ким Чен Ын может посетить РоссиюДругие страны
14:28
ЕС одобрил около 3 млрд евро Украине в рамках Ukraine FacilityДругие страны
14:20
Видео
В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:10
"Формула 2": На Гран-при Азербайджана стартовал первый квалификационный заездСпорт
14:07
Фото
Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в ГерманииИнфраструктура
13:44
Фото
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спортаИндивидуальные
13:34
Фото
"Формула 1": Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНОСпорт
13:34
Фото