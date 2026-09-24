Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 13:31
Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство спорта Северной Македонии подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области спорта.
Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Делегация во главе с министром спорта Северной Македонии Борко Ристовски находится с визитом в Азербайджане.
В рамках визита делегация посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
Затем министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов встретился с делегацией. Стороны обсудили перспективы развития спортивного сотрудничества, расширения обмена опытом и реализации совместных инициатив.
Фото
Фото
Последние новости
14:37
Saudi Aramco может восстановить нефтепереработку в течение нескольких днейДругие страны
14:35
Ким Чен Ын может посетить РоссиюДругие страны
14:28
ЕС одобрил около 3 млрд евро Украине в рамках Ukraine FacilityДругие страны
14:20
Видео
В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:10
"Формула 2": На Гран-при Азербайджана стартовал первый квалификационный заездСпорт
14:07
Фото
Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в ГерманииИнфраструктура
13:44
Фото
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере спортаИндивидуальные
13:34
Фото
"Формула 1": Джордж Расселл стал лучшим на первой свободной практике в Баку - ОБНОВЛЕНОСпорт
13:34
Фото