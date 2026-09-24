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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 13:31
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство спорта Северной Македонии подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области спорта.

    Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

    Делегация во главе с министром спорта Северной Македонии Борко Ристовски находится с визитом в Азербайджане.

    В рамках визита делегация посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Затем министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов встретился с делегацией. Стороны обсудили перспективы развития спортивного сотрудничества, расширения обмена опытом и реализации совместных инициатив.

    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта
    Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов
    Фото
    Azərbaycanla Şimali Makedoniya arasında idman sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum imzalanıb
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    Azerbaijan, North Macedonia sign memorandum on cooperation in sports
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