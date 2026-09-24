Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство спорта Северной Македонии подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области спорта.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Делегация во главе с министром спорта Северной Македонии Борко Ристовски находится с визитом в Азербайджане.

В рамках визита делегация посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов встретился с делегацией. Стороны обсудили перспективы развития спортивного сотрудничества, расширения обмена опытом и реализации совместных инициатив.