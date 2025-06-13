Доля туризма в ВВП в ближайшие 5 лет достигнет 11,5 млрд манатов

15:16

Доля туристического сектора в ВВП Азербайджана к 2030 году достигнет 11,5 млрд манатов.

Как сообщает корреспондент Report из Туристического центра "Шахдаг", об этом заявил врио руководителя Аппарата государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде во время медиа-тура, посвященного открытию летнего сезона.

По его словам, прогнозируется, что к указанному периоду доля туризма в ненефтегазовом секторе экономики увеличится до 8,2%, а поступления от туризма - до 7,4 млрд манатов.

Гулузаде также отметил, что, к 2030 году ожидается, что доля регионов в общем количестве ночевок иностранных туристов составит 46%, а доля туристической отрасли на рынке труда достигнет 5,8%.