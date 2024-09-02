Доходы Таиланда от туризма по итогам года могут составить $53 млрд

Таиланд рассчитывает по итогам года принять 36 млн иностранных туристов и получить доход от туротрасли в размере 1,8 трлн батов ($53 млрд).

Таиланд рассчитывает по итогам года принять 36 млн иностранных туристов и получить доход от туротрасли в размере 1,8 трлн батов ($53 млрд).

Как передает Report , об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам главы Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун, способствовать этому должны введенный 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, а также восстановление объема авиаперевозок до 82% от уровня 2019 года.

Таким образом, туристическое управление скорректировало прежний прогноз, согласно которому Таиланд рассчитывал на прибытие в 2024 году 40 млн иностранных туристов и доход 2,3 трлн батов ($68 млрд).

Общий объем дохода таиландской туристической отрасли в 2023 году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил 1,2 трлн батов ($35 млрд).