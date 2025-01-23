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Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли на 7,3%

Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли на 7,3% Доходы Грузии от туризма в 2024 году составили рекордные $4 млрд 425,4 млн, что на 7,3% больше, чем в 2023 году.
Туризм
23 января 2025 г. 13:31
Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли на 7,3%

Доходы Грузии от туризма в 2024 году составили рекордные $4 млрд 425,4 млн, что на 7,3% больше, чем в 2023 году.

Как передает Report, об этом заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

"По имеющейся статистике, оправдался прогноз правительства относительно роста доходов и туристического сектора в 2024 году", - отметил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

В четвертом квартале доходы от туристических поездок в страну выросли на 10,3% в годовом исчислении, до $963,7 млн.

В Минэкономики страны отметили рост доходов от туристов из Израиля (до $128,3 млн), Азербайджана (до $25,8 млн), Ирана (до $22,9 млн), Евросоюза (до $21,6 млн) и Саудовской Аравии (до $21,4 млн).

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