Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучить

    Туризм
    • 02 декабря, 2025
    • 12:41
    Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучить

    Причины снижения туристического потока в Азербайджан следует тщательно изучить.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    "В следующем году из государственного бюджета Азербайджана на проведение международных мероприятий будет выделено 239 млн манатов - на 10 млн больше, чем на науку. К сожалению, эффективность многих таких мероприятий остается низкой. Правительство должно обратить внимание на сокращение числа туристов по сравнению с прошлым годом. За первые десять месяцев этого года в страну прибыли 2 171 000 туристов, что на 1,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в гораздо меньшую Грузию приехало 4 307 000 туристов, то есть вдвое больше. Причины этой ситуации требуют тщательного изучения", - отметил он.

    Гасангулиев считает, что Азербайджан прежде всего должен стремиться к отмене визового режима для граждан США, европейских стран и Ирана.

    "Кроме того, необходимо выяснить, почему туристы отказываются приезжать в страну. Ситуация усугубляется высокой стоимостью услуг, включая авиабилеты, питание в заведениях и проживание в отелях. Недоступность дешевых гостиниц напрямую влияет на приток туристов", - подчеркнул депутат.

    Гудрат Гасангулиев Милли Меджлис турпоток госбюджет
    Deputat: "Azərbaycana turist axınının azalması araşdırılmalıdır"
    Elvis

    Последние новости

    12:50

    Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:42

    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    В регионе
    12:42

    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не будут участвовать в чемпионате Азербайджана

    Индивидуальные
    12:42

    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

    Бизнес
    12:41

    Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучить

    Туризм
    12:29

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатов

    Энергетика
    12:27

    Ульви Мехдиев: ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и госуправление

    ИКТ
    12:26
    Фото

    ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями

    ИКТ
    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    Лента новостей