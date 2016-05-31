Dalğa Beach-Aqua Park в новом сезоне удивит гостей рядом новшеств

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Центр отдыха Dalğa Beach-Aqua Park завершил подготовку к новому сезону.

Как сообщает Report, одним из наиболее привлекательных моментов проведенной на высоком уровне и успешно завершившейся подготовки является доставка нового лазурного песка на морской пляж центра отдыха. Тем самым Dalğa Beach-Aqua Park создал для прибывающих на море гостей совершенно иные возможности.

Кроме того, в этом году в смотрящей на море части зоны отдыха построено два новых бассейна. Гости имеют возможность отдыхать в бассейне, созерцая ослепительную панораму моря. Благодаря новым бассейнам территория Dalga Beach-Aqua Park еще больше расширилась.

Функционирующий в прошлом году в центре Night club в новом сезоне сменил название на Xoxo karaoke club. Клуб имеет широкую сеть в городе и является одним из наиболее популярных мест среди желающих провести интересный и незабываемый отдых.

На территории центра отдыха проведены небольшие косметические изменения. Места для получения дополнительных услуг на общей территории центра расширены.

Внесены изменения в общий дизайн и стиль обслуживания клиентов в некоторых ресторанах зоны отдыха. Например, в прошлом году Kabab evi и Pull bar могли функционировать только в жаркую погоду, а их деятельность в прохладные дни ограничивалась из-за отсутствия стеклянных ограждений по бокам ресторанов. В этом году веранды ресторанов застеклили, чтобы гости могли посещать их и в холодную погоду.

Один из наиболее привлекательных мест Dalğa Beach-Aqua Park - ресторан Mayak также изменил свой стиль. В этом году там будет функционировать Jazz Center, где в вечерние часы гости смогут наслаждаться живой джазовой музыкой 6 дней в неделю. В то же время ежедневно гостей ждет живая музыка и DJ в Pool bar, а в выходные живая музыка для них организуется в ресторане Xəzri и Xoxo karaoke club. Poolbar и Yelkən будут работать 24/7, а Xoxo karaoke club - с 18:00 до 06:00.

Маленьких гостей в детской зоне будут развлекать веселые аниматоры. Как и в прошлом году, в этом сезоне для самых маленьких откроет двери детский клуб Sevimli bala.

В этом году на территории Dalğa Beach-Aqua Park будет функционировать Kepro Spa&Beauty salon.

Центр отдыха внедряет новейшие современные технологии для обеспечения комфортного и высококачественного обслуживания гостей. Dalğa Beach-Aqua Park, применяя данные новшества, берет за основу желания отдыхающих в центре гостей, стараясь максимально реализовать их. В результате сфера обслуживания центра отдыха оснащена самым современным оборудованием и технологиями.

Dalğa Beach-Aqua Park также ускорил процедуру приема для того, чтобы предотвратить очереди. Отныне гости смогут пройти регистрацию в самые кратчайшие сроки.

Процесс выбора шкафчиков для одежды на территории, а также проведения оплат с помощью выдаваемых гостям браслетов заметно усовершенствован по сравнению с прошлым годом. Номера шкафчиков не будут выдаваться гостям заранее. Они смогут выбрать любой по своему усмотрению.

Заслуживает внимания и тот факт, что, несмотря на повышение цен в большинстве центров отдыха в этом сезоне, Dalğa Beach-Aqua Park сохранил цены на прошлогоднем уровне. Еще одной интересной акцией Dalğa Beach-Aqua Park является бесплатный вход на территорию центра для пар до 15 июня. После завершения акции центр продолжит деятельность по прежним ценам.

Гости, выбравшие для отдыха Dalğa Beach-Aqua Park, станут свидетелями ряда новшеств, способных вызвать изумление любого посетителя этого центра.