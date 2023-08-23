Число туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличилось более чем на 37%

В январе-июле этого года в Азербайджан из 183 стран мира прибыло 1 млн 143,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе-июле этого года в Азербайджан из 183 стран мира прибыло 1 млн 143,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

32,8% прибывших - из Российской Федерации, 18,2% - из Турции, 7,4% - из Ирана, 4,9% - из Индии, 4,7% - из Грузии, 3,9% - из Саудовской Аравии, 2,4% - из Казахстана, 2,3% - из Пакистана, 2,1% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8% - из Узбекистана, по 1,5% - из Израиля и Украины, 1,4% - из Беларуси, 1,3% - из Кувейта, по 1,2% - из Великобритании и Туркменистана, 11,4% - из других стран. 70,5% прибывших составили мужчины, 29,5% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Китая выросло в 8,3 раза, Туркменистана – 3,8 раза, Индии - в 2,6 раза, Беларуси - в 2 раза, Узбекистана – в 1,9 раза, Казахстана - в 1,8 раза, России – 1,7 раза, Израиля - на 44,2%, США – на 38,7%, Грузии – на 34,5%, Великобритании - на 29,1%, Кувейта – 26,6%, Турции – 18,8%, ОАЭ – 15,8%, Пакистана – 6,3%.

По сравнению с 7 месяцами 2022 года количество прибывающих из стран СНГ увеличилось в 1,7 раза и составило 477,1 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза – на 36,5% и составило 57,2 тыс. человек, из стран Персидского залива сократилось на 8,6% и составило 185,4 тыс. человек.

71,1% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 27,6% - железнодорожным и автомобильным транспортом, 1,3% - морским транспортом.