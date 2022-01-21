Число туристов из ОАЭ в Азербайджан увеличилось более чем в 2 раза

Число туристов из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,2 раза.

Число туристов из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,2 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В прошлом году в Азербайджан прибыло 791,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 167 стран, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

По данным, 4,6% из них посетили нашу страну в январе, 4,5% - феврале, 5,7 % - марте, 5,8 % - апреле, 6,5 % - мае, 8,5 % - июне, 10,6 % - июле, 9,7 % - августе, 9,4 % - сентябре, 11,5 % - октябре, 10,9 % - ноябре, 12,3% - декабре. 82% посетителей составили мужчины, 18% - женщины.

В 2021 году 32,6% туристов приехали в нашу страну из России, 25% - Турции, 15,8% - Ирана, 7,9% - Грузии, по 2,2% - Украины и ОАЭ, 1,2 % - Великобритании, 1,1 % - Саудовской Аравии, 0,9 % - Казахстана, 0,8 % - Израиля, по 0,7% - Германии, Беларуси и Индии, 0,6% - США, 0,5% - Узбекистана, по 0,4% - Италии и Пакистана, 0,3% - Туркменистана и 6% - других стран.

По данным, 49,8% прибывающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 48% - воздушным, 2,2% - морским.