Число туристов из Индии в Азербайджан выросло почти на 33%

Число туристов из Индии в Азербайджан выросло почти на 33%

В январе-апреле этого года Азербайджан посетили 735,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 174 стран мира, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

Среди прибывших 24,2% составили граждане Российской Федерации, 18% - Турции, 11% - Индии, 9% - Ирана, 4,7% - Грузии. 70,2% прибывших составили мужчины, 29,8% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Израиля увеличилось в 2,8 раза, из Таджикистана - в 2 раза, из Китая - в 1,7 раза, из Иордании - на 45,6%, из Индии - на 32,9%, из Кыргызстана - на 32,1%, из Испании - на 28,8%, из Японии - на 26,7%, из Пакистана - на 22,5%, из США - на 20,2%, из Казахстана - на 17,7%, из ОАЭ - на 16,6%, из Канады - на 15,5%, из Нидерландов - на 10,7%, из Италии и Египта - на 10%.

По сравнению с январем-апрелем 2024 года число прибывших из стран-членов Европейского Союза увеличилось на 1,8% и составило 27,8 тыс. человек, из стран Персидского залива - уменьшилось на 3,4% и составило 117,8 тыс. человек, из стран СНГ - уменьшилось на 9,2% и составило 243 тыс. человек, а из других стран - увеличилось на 12,2% и составило 347,2 тыс. человек.

71,8% прибывших в страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным транспортом, 26,6% - железнодорожным и автомобильным, а 1,6% - морским транспортом.