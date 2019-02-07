Число совершивших поездку из Азербайджана в Грузию сократилось

Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом месяце из Азербайджана в Грузию совершили поездку 92 341 человек.

Об этом местному бюро Report сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении число посетивших соседнюю страну граждан Азербайджана сократилось на 3 218 человек или 3,4%.

Несмотря на сокращение данной статистики, граждане Азербайджана лидируют среди иностранцев, посетивших Грузию в январе этого года.

На втором месте Россия - 85 922, на третьем - Армения - 77 968 лиц.

В январе в общей сложности Грузию посетили 528 678 иностранцев. Из них 305 939 человек были туристами, что на 17 061 человек (или 5,9%) больше аналогичного показателя прошлого года.