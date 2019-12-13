Поток российских туристов в Азербайджан может увеличиться - МНЕНИЕ

В январе-ноябре этого года Азербайджан посетили более 866 тыс. российских туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число российских туристов в 2018 году составило 878 тыс., в 2017 году - 853 тыс., в 2016 году - 742 тыс., в 2015 году - 685 тыс. человек.

Азербайджан и Россия на сегодняшний день ведут переговоры об упрощении визитов российских туристов в нашу страну. В этом направлении обсуждается и возможность посещения Азербайджана жителями некоторых российских регионов по общегражданским паспортам.

Пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде сказал Report, что стороны пока не достигли окончательного соглашения: "Возможность посещения Азербайджана по общегражданским паспортам приведет к росту турпотока из определенных регионов России в нашу страну. Подобные шаги в соседних странах положительно сказались на увеличении числа приезжающих в страну туристов. Мы ведем обсуждения в этом направлении, но окончательное решение еще не принято. Поэтому нет конкретной идеи о реализации вопроса".

В то же время К.Гулузаде отметил, что с 2020 года планируется организовать круизы по Каспийскому морю: "27 декабря 2017 года ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и ОАО "Московское речное пароходство" подписали меморандум об организации совместных морских туров по Каспию. Меморандум предусматривает организацию круизов из черноморских портов через внутренние российские воды до порта Астрахани, а затем в Баку. Помимо Азербайджана, этот проект поддерживают и другие прикаспийские государства. Согласно проекту, с 2020 году российское судно "Петр Великий" начнет эксплуатироваться на Каспии. Судно было изготовлено в Астраханской области России и уже спущено на воду".

Руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде: "Корабль "Петр Великий" способен вместить более 300 пассажиров".

По его словам, еще предстоит завершить некоторые работы: "Судно начнет эксплуатироваться в 2020 году. Пока точная дата неизвестна. Уточнять ее будет российская сторона. Корабль "Петр Великий" способен вместить более 300 пассажиров. Если не ошибаюсь, на корабле 95 кают.

Среди обсуждаемых вопросов – время пребывания круизного судна в Бакинском порту, навигация по Каспию. После сдачи в эксплуатацию "Петра Великого" будет рассматриваться вопрос об использовании потенциала Каспия.

В связи с этим обсуждается расширение двусторонних туристических связей посредством создания водных маршрутов между прикаспийскими странами. К данному проекту, в котором предполагается участие пяти стран, в дальнейшем могут присоединиться и другие страны".

Советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакаримов: "Азербайджан интересен российским туристам".

Советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакаримов согласился, что возможность посещения российскими туристами нашей страны по общегражданским паспортам станет положительным шагом с точки зрения развития туризма: "Следует проработать несколько моментов. Прежде всего, необходимо проанализировать, из каких российских регионов приезжает больше туристов в Азербайджан. Примерами таких регионов являются такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, поволжские города и наиболее холодные территории РФ. Азербайджан является интересной для российских туристов страной. У нас есть теплый Каспий, много мест для посещения. В то же время российские туристы имеют большое значение для Азербайджана. Мы также должны проанализировать, что они больше всего хотят увидеть в Азербайджане, какой вид туризма их интересует и формировать соответствующие маршруты и программы. По нашим данным, российские туристы в основном, предпочитают пляжный, гастрономический и рекреационный туризм", - сказал Агакаримов.

По его словам, неслучайно летом они отправляются в такие турецкие регионы, как Анталья, Кемер и Бодрум: "В Азербайджан они также едут, в основном, летом из-за теплого Каспия. Нам нужно улучшить санитарно-гигиенические условия на побережье Каспия для привлечения туристов не только из России, но и из стран Балтии, потому что жители этих стран также стремятся отдыхать на теплых морях и любят пляжный туризм. Наряду с решением вопроса паспортов, необходимо и дальше развивать виды туризма, которым отдают предпочтение российские туристы, повышать уровень обслуживания в отелях и ресторанах, снижать цены и увеличивать количество авиабилетов. Надо воспользоваться опытом Турции и Грузии в этой области".

Эксперт также коснулся организации круизов по Каспию. По его словам, эта тема с недавних пор является предметом обсуждения: "Думаю, можно совместить морской туризм с речным туризмом. Для этого есть специальные речные суда. Например, пассажирские суда из Астрахани могут по Волге плыть к Каспийскому морю, в Бакинский порт, привозить российских туристов, а также отвозить наших туристов в поволжские города. Туристы из Центральной Азии также могут участвовать в этом туристическом проекте. Такие маршруты раньше существовали. Сегодня их можно восстановить в новом формате".