Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось на 30%

14:00

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года 3 млн 105,61 тыс. человек воспользовались услугами авиатранспорта для посещения 42 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму, это на 7 стран (20%) и 724 155 пассажиров (30,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев наибольшее количество пассажиров из Азербайджана выбрали для поездок Россию - 848 184 (+25,3%), Турцию - 813 115 (+17,3%) и ОАЭ - 375 788 (+39,3%).

В топ-10 стран, в которые граждане выезжали для визитов входят Грузия, Саудовская Аравия, Индия, Казахстан, Катар, Италия и Узбекистан.

В ноябре для поездок из Азербайджана воздушным транспортом воспользовались 275 633 пассажира, что на 29,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года.