Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом с начало 2024 года увеличилось на 34,4%

11:34 В январе-сентябре текущего года Азербайджан воздушным транспортом посетили 2 млн 661 тыс. 607 человек из 40 стран.

Азербайджан в январе-сентябре текущего года воздушным транспортом посетили 2 млн 661 тыс. 607 человек из 40 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 6 стран (17,6%) и на 681 893 человека (34,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев больше всего пассажиров в Азербайджан прилетело из России - 734 416 человек, что на 30,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период из Турции в Азербайджан прибыло 658 692 человека, что на 17,6% больше, чем в предыдущем году.

В тройку лидеров также вошли ОАЭ с 333 033 пассажирами (+47,3%).

В топ-10 стран также входят Грузия, Саудовская Аравия, Индия, Казахстан, Италия, Узбекистан и Израиль.

За сентябрь воздушным транспортом в Азербайджан прибыло 326 477 пассажиров, что на 29% больше, чем в сентябре прошлого года.