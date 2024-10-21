О нас

Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом с начало 2024 года увеличилось на 34,4%

Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом с начало 2024 года увеличилось на 34,4% 11:34 В январе-сентябре текущего года Азербайджан воздушным транспортом посетили 2 млн 661 тыс. 607 человек из 40 стран.
Туризм
21 октября 2024 г. 12:25
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом с начало 2024 года увеличилось на 34,4%

Азербайджан в январе-сентябре текущего года воздушным транспортом посетили 2 млн 661 тыс. 607 человек из 40 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 6 стран (17,6%) и на 681 893 человека (34,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев больше всего пассажиров в Азербайджан прилетело из России - 734 416 человек, что на 30,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период из Турции в Азербайджан прибыло 658 692 человека, что на 17,6% больше, чем в предыдущем году.

В тройку лидеров также вошли ОАЭ с 333 033 пассажирами (+47,3%).

В топ-10 стран также входят Грузия, Саудовская Аравия, Индия, Казахстан, Италия, Узбекистан и Израиль.

За сентябрь воздушным транспортом в Азербайджан прибыло 326 477 пассажиров, что на 29% больше, чем в сентябре прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayı 34 %-dən çox artıb

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi