Число посетивших Стамбул азербайджанских туристов значительно увеличилось в этом году

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года число путешествующих в Стамбул азербайджанских туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10,9% или 11 317 человек, составив 115 010.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом сообщило Управление культуры и туризма Стамбула.

В сообщении отмечается, что азербайджанцы заняли 13-ое место среди посещающих Стамбул туристов из других стран. На первом месте находится Германия (539 тыс. человек), на втором месте – Иран (427 тыс. человек), третье место заняли туристы из Саудовской Аравии (294 тыс. человек).

По данным статистики, за отчетный период наблюдался рост числа туристов, прибывающих из стран Среднего Востока, и снижение числа туристов из Европы и США.