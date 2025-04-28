Число ночевок в отелях Азербайджана в I квартале выросло на 11,4%

16:36

Число ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане в I квартале этого года увеличилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 868,3 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики

Согласно информации, 58,2% из общего числа ночевок зарегистрировано в Баку, 10% - в Гусаре, 5,4% - Габале, 4,8% - Шабране, 4,3% - Нафталане, 3,1% - Губе, 2,6% - Лянкяране, 1,5% - Шамахы, 1% - Агдаме, 1% - в Нахчыванской Автономной Республике, 1% - Шуше, 7,1% в отелях и объектах гостиничного типа в других городах и районах.

За последний год число ночевок иностранцев и лиц без гражданства увеличилось на 11,9% - до 484,9 тыс., что составляет 55,8% от общего числа ночевок.

При этом 21,8% от общего числа ночевок совершено гражданами Индии, 14,3% - России, 8,8% - Турции, 6,3% - Объединенных Арабских Эмиратов, 4,7% - Саудовской Аравии, 3,3% - США, 3,1% - Израиля, 3% - Кувейта, 2,7% - Пакистана, 2,4% - Китая, Казахстана, 1,9% - Великобритании, 1,4% - Узбекистана, 0,9% - Германии, 0,8% - Бахрейна, Ирана, Италии, 0,7% - Грузии, а 19,9% приходится на граждан других стран.

77,5% ночевок иностранцев и лиц без гражданства зарегистрировано в Баку, 12,7% - Гусаре, 3,5% - Нафталане, 2,7% - Габале, 1,8% - Губе, 0,4% - Шамахы, а 1,4% - в отелях других городов и районов.

Число ночевок граждан Азербайджана в отелях за год увеличилось на 10,8% - до 383,4 тыс., что составляет 44,2% от их общего числа в январе-марте текущего года.