Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми

Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми.

Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми.

Как передает командированный в туристический центр "Шахдаг" корреспондент Report, в рамках первого саммита Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в состав объединения вошли четыре новых участника: горный курорт "Туфандаг" (Азербайджан), курорты "Эрджияс" и "Ejder 3200 World Ski Center" (Турция), а также курорт "Oi-Qaragai" (Казахстан).

Кроме того, в рамках саммита был создан Клуб лыжных журналистов при Союзе горнолыжных курортов тюркоязычных государств.

Отметим, что Союз был основан в сентябре прошлого года при поддержке Организации тюркских государств. Ранее в него входили: туристический центр "Шахдаг" (Азербайджан), курорт "Амирсой" (Узбекистан), "Шымбулак" (Казахстан) и "Улудаг" (Турция).