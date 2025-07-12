О нас

Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми

Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми.
Туризм
12 июля 2025 г. 18:31
Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми

Число членов Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств достигло восьми.

Как передает командированный в туристический центр "Шахдаг" корреспондент Report, в рамках первого саммита Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в состав объединения вошли четыре новых участника: горный курорт "Туфандаг" (Азербайджан), курорты "Эрджияс" и "Ejder 3200 World Ski Center" (Турция), а также курорт "Oi-Qaragai" (Казахстан).

Кроме того, в рамках саммита был создан Клуб лыжных журналистов при Союзе горнолыжных курортов тюркоязычных государств.

Отметим, что Союз был основан в сентябре прошлого года при поддержке Организации тюркских государств. Ранее в него входили: туристический центр "Шахдаг" (Азербайджан), курорт "Амирсой" (Узбекистан), "Шымбулак" (Казахстан) и "Улудаг" (Турция).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkdilli Dövlətlərin Xizək Kurortları İttifaqının üzvlərin sayı 8-ə yüksəlib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi