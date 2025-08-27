О нас

Туризм
27 августа 2025 г. 13:02
China Travel Online рекомендует Азербайджану адаптировать сервисы для китайских туристов

Азербайджану следует учитывать потребности туристов из Китая при предоставлении услуг и продуктов.

Об этом сказал Report исполнительный директор компании China Travel Online Маркус Ли.

По его словам, в туристическом секторе Азербайджана необходимо развивать ряд направлений: "Программа China Ready позволяет принимающим туристов странам и партнерам быть более подготовленными к китайскому рынку с точки зрения языка, экскурсионного обслуживания и услуг".

Ли добавил, что многие компании из Китая заинтересованы в работе в Азербайджане: "В настоящее время наиболее важным направлением является возобновляемая энергия. Такие крупные компании, как Huawei, уже работают в Азербайджане. Я думаю, что можно пригласить сюда и малые, и средние предприятия".

Версия на азербайджанском языке “China Travel Online”: “Azərbaycan daha uyğun məhsul və xidmətlər təklif etməlidir”

