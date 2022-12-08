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Будут организованы более продолжительные туристические поездки в Шушу

Будут организованы более продолжительные туристические поездки в Шушу Государственное агентство по туризму завершает работы по организации более продолжительных туристических поездок в город Шуша.
Туризм
8 декабря 2022 г. 11:56
Будут организованы более продолжительные туристические поездки в Шушу

Государственное агентство по туризму завершает работы по организации более продолжительных туристических поездок в город Шуша.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал на "Азербайджанском туристическом саммите", организованном руководимой им структурой и Бюро по туризму Азербайджана в Баку.

"Наши граждане смогут совершать туристические поездки в Шушу, как и в другие места", - отметил он.

"Проводятся многосторонние мероприятия по изучению, реализации и продвижению туристического потенциала Карабаха. В марте этого года в поселке Суговушан Тертерского района с участием президента был заложен фундамент туристического комплекса. В то же время в окрестностях исторической крепости Шахбулаг в Агдаме создана предварительная рекреационная туристическая инфраструктура. Проведена оценка туристических возможностей города Шуша и поселка Дашалты, Физули, Ходжавенда, Джебраила, Зангилана, Губадлы и Кяльбаджара, интегрированы соответствующие стратегии развития и планы действий", - добавил председатель.

Отметим, что на данный момент на освобожденные территории Азербайджана организуются регулярные однодневные туры.

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Версия на азербайджанском языке Şuşaya turizm məqsədli səfərlər reallaşdırılacaq

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