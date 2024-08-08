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British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год Авиакомпания British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год.
Туризм
8 августа 2024 г. 17:40
British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год

Авиакомпания British Airways приостановит полеты в Пекин по крайней мере на год.

Как сообщаеn Report со ссылкой на Financial Times, такое решение компании обусловлено тем, что закрытое воздушное пространство России осложняет ее операции, увеличивая расходы.

Кроме того, в British Airways отмечают ослабление спроса на рейсы в этом направлении.

Полеты из аэропорта Хитроу в Пекин будут остановлены с 26 октября 2024 года до ноября 2025 года. При этом British Airways продолжит летать в Шанхай и Гонконг.

Ранее другая британская авиакомпания - Virgin Atlantic Airways Ltd. - объявила о прекращении рейсов из Лондона в Шанхай с 25 октября.

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Версия на английском языке British Airways suspends Beijing flights for at least a year

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