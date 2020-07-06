Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября

Губернатор Бали И Вайан Костер объявил о трех фазах возобновления активности на острове.

Индонезийский остров Бали готовится с сентября начать прием иностранных туристов после нескольких месяцев ограничений на международные поездки из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает газета Jakarta Post.

По данным газеты, губернатор Бали И Вайан Костер объявил о трех фазах возобновления активности на острове. В соответствии с новыми планами, иностранные туристы смогут приехать на популярный остров с 11 сентября. При этом для местных туристов остров будет открыт уже с 9 июля.

Туризм на Бали практически прекратился после того, как там были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции. По последним данным, число заболевших на острове составляет 1 849, 20 пациентов с COVID-19 скончались.