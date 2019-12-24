Баку в рейтинге стран СНГ с самыми высокими новогодними елками

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ в новогодние праздники 2019/2020 в декабре 2019 и январе 2020 года, передает Report со ссылкой на Liter.kz.

Баку расположился на четвертом месте с елкой высотой в 34 метра на площади Азнефть.

Самая высокая главная елка в странах СНГ расположена в столице Туркменистана - Ашхабаде, ее высота составляет 40 метров вместе с верхушкой. Елка расположена на площади перед культурно-развлекательным центром "Älem" ("Вселенная"), она была торжественно зажжена 15 декабря 2019 года.

Москва в свою очередь расположилась на седьмом месте - главная елка России высотой 27 метров расположилась на Соборной площади Кремля. Отмечается, что это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ.