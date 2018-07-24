Баку стал самым популярным направлением для летнего отдыха среди россиян

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Столица Азербайджана Баку возглавила список самых популярных направлений для летнего отдыха среди граждан России.

Как сообщает Report, по данным аналитического агентства ТурСтат, в первую тройку входят также Минск и Алматы.

Азербайджанская столица также возглавила рейтинг направлений для проведения выходных и шопинга.

Самые недорогие летние туры - в Кишиневе и Бишкеке.

По данным агентства, в среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и на курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.