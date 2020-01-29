​Бакинский фуникулер вошел в топ лучших фуникулеров Европы

Бакинский фуникулер вошел в топ-5 лучших фуникулеров Европы.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует рейтинг туристической компании Fodors Travel.

Первое место занял известный фуникулер, расположенный на севере Парижа, на холме Монмартр. Данный фуникулер может перевозить до двух тысяч пассажиров в час.

Второе место – фуникулер на холме Буда в венгерском Будапеште. Отметим, что данный фуникулер был построен вторым в Европе.

Третье место – турецкий подземный фуникулер Тюнель, открытый в 1875 году.

Четвертое место – Киевский фуникулер, построенный в 1905 году.

На пятом месте расположился бакинский фуникулер, который был построен в 1960 году и полостью отремонтирован в 2012 году. Является самым современным по сравнению с другими фуникулерами, упомянутыми в рейтинге. Данный фуникулер является единственным в Азербайджане – "чистый, быстрый, эффективный, предлагающий захватывающие виды на бухту и Каспийское море… Это лучшее место для обзора в городе".

Далее следуют фуникулеры во французских Трепо, Лионе, в чешском Петрине, португальском Лиссабоне, швейцарском Гуттанене и так далее.