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    АПЛ признала "Манчестер Сити" виновным в нарушении финансовых правил

    Футбол
    • 29 сентября, 2026
    • 21:18
    АПЛ признала Манчестер Сити виновным в нарушении финансовых правил

    Независимая комиссия Английской Премьер-лиги (АПЛ) признала клуб "Манчестер Сити" (МЧ) виновным по большинству обвинений, связанных с нарушением финансовых правил.

    Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении АПЛ.

    В результате расследования установлено, что МЧ в период с 2009 по 2018 годы заключал фиктивные контракты с рядом коммерческих партнеров, чтобы искусственно завышать доходы клуба и занижать расходы, а также опирался на фиктивные сделки с другими контрагентами.

    "Клуб предоставлял некорректную финансовую отчетность и скрывал от аудиторов и футбольных регулирующих органов истинное состояние своих финансов", - отмечается в заявлении.

    В Комиссии считают, что таким образом доходы клуба были искусственно завышены, а расходы занижены более чем на 900 млн фунтов стерлингов. Тем самым создавалась видимость того, что клуб осуществляет деятельность в соответствии с финансовыми правилами.

    В ходе расследования также выявлены серьезные нарушения руководством МЧ финансовых требований АПЛ и УЕФА.

    ""Манчестер Сити" не предоставил в полном объеме запрашиваемую информацию в связи с расследованием, проводимым АПЛ, и пытался препятствовать ходу следствия", - следует из отчета.

    İngiltərə Premyer Liqası "Mançester Siti"ni maliyyə pozuntularında təqsirli bilib
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