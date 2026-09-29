АПЛ признала "Манчестер Сити" виновным в нарушении финансовых правил

Независимая комиссия Английской Премьер-лиги (АПЛ) признала клуб "Манчестер Сити" (МЧ) виновным по большинству обвинений, связанных с нарушением финансовых правил.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении АПЛ.

В результате расследования установлено, что МЧ в период с 2009 по 2018 годы заключал фиктивные контракты с рядом коммерческих партнеров, чтобы искусственно завышать доходы клуба и занижать расходы, а также опирался на фиктивные сделки с другими контрагентами.

"Клуб предоставлял некорректную финансовую отчетность и скрывал от аудиторов и футбольных регулирующих органов истинное состояние своих финансов", - отмечается в заявлении.

В Комиссии считают, что таким образом доходы клуба были искусственно завышены, а расходы занижены более чем на 900 млн фунтов стерлингов. Тем самым создавалась видимость того, что клуб осуществляет деятельность в соответствии с финансовыми правилами.

В ходе расследования также выявлены серьезные нарушения руководством МЧ финансовых требований АПЛ и УЕФА.

""Манчестер Сити" не предоставил в полном объеме запрашиваемую информацию в связи с расследованием, проводимым АПЛ, и пытался препятствовать ходу следствия", - следует из отчета.