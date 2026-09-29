Глава УЕФА призвал Инфантино покинуть пост президента ФИФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино покинуть свой пост.

Как сообщает Report со ссылкой на L'Equipe, об этом Чеферин заявил на встрече Ассоциации европейских футбольных клубов в Копенгагене.

"Пора сказать: "хватит". Представьте, что за вашей спиной обсуждают продажу вашего наследия. Футбол важнее тех, кто им управляет. Никто не имеет права продавать его будущее, футбол не продается", - сказал Чеферин, не упомянув имени Инфантино.

В июле стало известно, что Инфантино планировал создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. По его мнению, это позволило бы увеличить доходы ассоциаций - членов ФИФА и способствовало бы развитию футбола во всем мире.

В ФИФА заявили, что реализация этой схемы могла принести $4,2 млрд. Инициатива подверглась критике со стороны функционеров, футбольных федераций и других организаций, после чего Инфантино отказался от этой идеи.