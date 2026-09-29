В Пентагоне намечается сокращение 20% должностей для генералов и адмиралов

Министр войны США Пит Хегсет планирует сократить на 20% число должностей в американских вооруженных силах для генералов и адмиралов.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебные документы.

По данным телеканала, Хегсет в начале сентября утвердил планы сокращений в сухопутных войсках, ВМС, ВВС и объединенном кадровом резерве военных. ВС США поручено реализовать изменения и завершить сокращения к 1 января 2027 года.

Ожидается, что глава Пентагона официально объявит о планах в среду во время выступления в Куантико (штат Вирджиния), посвященного состоянию вооруженных сил и приоритетам на предстоящий год.

Предыдущее распоряжение Хегсета предусматривало сокращение должностей на 10%, а также на 20% - числа действующих четырехзвездных генералов и адмиралов, а также на 20% - числа генералов Национальной гвардии.