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    В Пентагоне намечается сокращение 20% должностей для генералов и адмиралов

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 21:44
    В Пентагоне намечается сокращение 20% должностей для генералов и адмиралов

    Министр войны США Пит Хегсет планирует сократить на 20% число должностей в американских вооруженных силах для генералов и адмиралов.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебные документы.

    По данным телеканала, Хегсет в начале сентября утвердил планы сокращений в сухопутных войсках, ВМС, ВВС и объединенном кадровом резерве военных. ВС США поручено реализовать изменения и завершить сокращения к 1 января 2027 года.

    Ожидается, что глава Пентагона официально объявит о планах в среду во время выступления в Куантико (штат Вирджиния), посвященного состоянию вооруженных сил и приоритетам на предстоящий год.

    Предыдущее распоряжение Хегсета предусматривало сокращение должностей на 10%, а также на 20% - числа действующих четырехзвездных генералов и адмиралов, а также на 20% - числа генералов Национальной гвардии.

    Пит Хегсет Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Pentaqonda general və admiral vəzifələrinin sayı 20 % azaldılacaq
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