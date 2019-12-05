Азербайджан вошел в ТОП-5 в рейтинге стран по въездному туризму в Россию

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2019 году, проанализировав статистику въездного туризма в Россию за 9 месяцев 2019 года.

Как передает Report, Азербайджан в данном рейтинге занимает четвертую строчку с 684 тысячами туристических поездок в Россию. Рост числа поездок составил 3% или 19 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию составило 19 млн 64 тысячи поездок, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом или на 0,94% меньше, чем 19 млн 245 тысяч поездок иностранцев в Россию в первые 9 месяцев 2018 года по данным Федеральной службы государственной статистики. Въездной туризм в Россию в 2019 году вырос в основном за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза (ЕС) — Германии, Италии и Франции, что показывает статистика въездного туризма 2019 года.

Между тем, на первом месте расположилась Украина с 5 млн 944 тысячами поездок, что на 6,7% или на 429 тысяч поездок меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место по въездному туризму занял Казахстан. За 9 месяцев текущего года в Россию из Казахстана было совершено более 2 млн поездок, что на 17 тысяч (0,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Китай с 1 млн 594 тысячи поездок за 9 месяцев 2019 года занял третье место. Число поездок в Россию из Китая увеличилось на 13% или 181 тысячу по сравнению с показателем 9 месяцев 2018 года. ТОП-5 замыкает Финляндия с 681 тысячью поездок (снижение на 39 тысяч или 5%).

Топ-10 стран Евросоюза по числу турпоездок иностранцев в Россию в 2019 году составили Финляндия (681 тысяч поездок), Германия (592 тыс.), Польша (497 тыс.), Эстония (383 тыс.), Латвия (221 тыс.), Италия (192 тыс.), Франция (182 тыс.), Литва (170 тыс.), Великобритания (152 тыс.) и Испания (120 тыс.).

Среди стран Юго-Восточной Азии, кроме Китая по въездным поездкам в Россию, лидерами стали Южная Корея (356 тыс., +22%), Япония (93 тысячи поездок, +7%), Индия (73 тыс., +3%), Таиланд (46 тыс., +18%) и Вьетнам (45 тыс, +5%). также показали рост числа въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в 2019 году по итогам первых 9 месяцев года.