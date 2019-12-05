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Госагентство по туризму: Азербайджан является одной из образцовых стран в мире, поддерживающих волонтерство

Азербайджан является одной из образцовых стран в мире, поддерживающих

Азербайджан является одной из образцовых стран в мире, реализующих и поддерживающих политику волонтерства.

Ка сообщает Report, об этом журналистам сказал глава апарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По словам К. Гасымова, в Азербайджане ведется большая работа по волонтерской деятельности и агентство поддерживает эти инициативы.

"Сегодня состоялась учредительная конференция азербайджанских волонтеров туризма, они начнут официальную деятельность. В нашей стране достаточно молодых людей, которые хотят испытать себя в этой области. У нас большой потенциал, который следует оценить", - сказал он.

Он отметил, что волонтеры будут способствовать развитию агентства и его различных структур в будущем, а агентство, в свою очередь, планирует работы по стимулированию их интереса.

Деятельность волонтеров по туризму будет координировать Гусейн Мамедов, добавил он. 

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