Азербайджан занял 34-ое место в рейтинге самых безопасных стран мира

Сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных стран и городов на первое полугодие 2019 года.

Как сообщает Report, эксперты сервиса проанализировали уровень преступности в 123 странах и 328 городах мира.

В данном рейтинге Азербайджан занял место в первой 50-ке самых безопасных стран, расположившись на 34-м месте (индекс преступности - 32,68, индекс безопасности - 67,32).

Самой безопасной страной мира назван Катар, где индекс преступности составил 12 баллов, индекс безопасности - 88. Второе и третье места заняли ОАЭ (индекс преступности - 15,52, индекс безопасности - 84,48) и Япония (индекс преступности - 15,91, индекс безопасности - 84,09).

Самыми опасными странами названы Афганистан, Папуа-Новая Гвинея и ЮАР.

Отдельно был также составлен рейтинг безопасности по городам мира. В частности, Баку занял 86-е место среди самых безопасных городов мира. В тройку лидеров вошли Абу-Даби (ОАЭ), Доха (Катар) и Квебек (Канада).

Самыми опасными городами названы Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР) и Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея).