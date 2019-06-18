Азербайджанские инвесторы направят порядка $100 млн на создание еще трех курортов на Северном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ

До 2021 года завершится строительство двух курортных комплексов в Ставропольском крае, финансируемых инвесторами из Азербайджана. Об этом сказала в интервью Reportзамминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

«В 2018 году при участии азербайджанских инвесторов началась реализация проекта строительства санатория «Источник Железноводск», расположенного в шаговой доступности к курортному парку, знаменитым источникам «Славяновский» и «Смирновский», а также к грязелечебнице», - сказал замминистра.

Санаторий будет состоять из двух жилых корпусов на 222 номера, там также разместится медицинский корпус, конференц-залы, СПА-зона, пищеблок с двумя обеденными залами. По ее словам, общий объем финансирования проекта составляет порядка 1,5 млрд рублей.

«В Кисловодске азербайджанскими инвесторами также планируется реализовать проект по строительству санатория «Русель» на 420 мест. Сейчас по этому проекту в стадии завершения находится разработка проектной документации. Финансирование его составит порядка 2 млрд рублей», - сказала О.Рухуллаева.

В настоящее время, по ее словам, также ведется разработка проектно-сметной документации и подготовка необходимых документов по проекту реконструкции санатория «Академический» в город-курорте Кисловодске. Для проведения строительных работ еще в апреле 2017 года с инвестором из Азербайджана было подписано соглашение о намерениях. «Здесь планируется создать современный санаторно-курортный комплекс площадью 13 тыс. кв. м., соответствующий международным стандартам качества», - отметила замминистра.

Отметим, что инвестиции в реконструкцию санатория «Академический» составят 2,8 млрд рублей.

Она также напомнила и о завершенных объектах. В 2016 году в Ессентуках азербайджанской компанией Karat Holding был построен санаторий «Источник» на 444 места, при общем объеме инвестиций свыше 1,5 млрд рублей.

В целом она отметила позитивную тенденцию во взаимодействии с инвесторами из Азербайджана в сфере инвестирования в санаторно-курортный комплекс Ставропольского края. По ее словам, правительством края инвесторам предоставляются налоговые преференции в части освобождения от налога на имущество и снижения ставки налога на прибыль.