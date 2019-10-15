Азербайджан и Узбекистан намерены создавать совместные туристические продукты

Азербайджанская ассоциация туризма (AZTA) и Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Как сообщает Report, документ подписали глава AZTA Нахид Багиров и зампред Госкомитета Улугбек Азамов.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает сотрудничество сторон в области развития туризма, включая обмен информацией, организацию туристических поездок, создание и внедрение совместных туристических продуктов.

Партнером Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана в Азербайджане является компания The Prime.