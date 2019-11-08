Азербайджан и Индонезия хотят открыть прямое авиасообщение.

Об этом Report сообщил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан бек Фанани.

По его словам, число прибывающих из Индонезии в Азербайджан растет из года в год: "В этом году в Азербайджан прибыло 6 тыс. индонезийцев, в прошлом году эта цифра составила 4 тыс. человек. Поскольку прямых рейсов нет, индонезийцы приезжают в Азербайджан в основном через Турцию и Россию. В то же время за 10 месяцев этого года 2 тыс. человек с Южного Кавказа посетили Индонезию".

Посол отметил, что число туристов из Индонезии в Азербайджан в ноябре увеличится: "Поскольку индонезийская съемочная группа будет снимать фильм "Лейли и Меджнун" в Азербайджане. Роль Лейли исполнит актриса из Индонезии, а Меджнуна сыграет азербайджанский актер".