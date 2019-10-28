Азербайджан впервые будет представлен на ярмарке Global Village в Дубае

Павильон Азербайджана будет действовать на XXIV международной ярмарке Global Village в Дубае, которая начинает работу с 29 октября.

Как передает Report со ссылкой на арабские СМИ, Азербайджан присоединится к ярмарке впервые.

В общей сложности на ярмарке будет представлено 78 стран, 3500 торговых точек и более 60 аттракционов и игр. Ярмарка продлится до 4 апреля 2020 года. В течение сезона будет проведено более 40 000 шоу.

Павильоны Global Village, представляющие разные страны, возводятся и оформляются в уникальном стиле, отражающем культурные особенности и национальный колорит конкретной страны. Ассортимент продаваемых в павильонах товаров очень широк и также зависит от страны, которой он принадлежит. Здесь можно найти: косметику, сувениры, одежду, изделия из кожи и дерева, специи и многое другое.

Отметим, что Global Village - это международная и очень масштабная ярмарка в ОАЭ, которая ежегодно проходит в развлекательном парке Dubailand на площади 1,6 млн кв. метров. В период проведения ярмарка становится центром туризма, отдыха, развлечений и шопинга в регионе.