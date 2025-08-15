Азербайджанские туристы предпочитают среднесрочные поездки за рубеж

В первой половине текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж с туристическими целями, достигло 601,1 тысячи человек, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, за год сократилось число краткосрочных и долгосрочных поездок, но заметно увеличилось количество среднесрочных путешествий.

В отчетном периоде число однодневных посетителей уменьшилось на 9,1%, составив 12,1 тысячи человек, количество туристов с продолжительностью поездки 1-3 дня сократилось на 41,7% до 221,5 тысячи человек. При этом число путешественников, выбирающих поездки на 4-7 дней, увеличилось более чем в 2 раза, достигнув 259,7 тысячи человек. Количество туристов, отдыхающих 8-14 дней, выросло на 37,2% до 73 тысяч человек, а число выезжающих на 15-21 день увеличилось на 18,8%, составив 19,5 тысячи человек.

Одновременно наблюдается снижение числа долгосрочных поездок: количество туристов, выезжающих на 22-28 дней, уменьшилось на 6,7% до 11 тысяч человек, на 29-70 дней – на 5,7% до 2,3 тысячи человек, а на 71-90 дней – на 3,4% до 2 тысяч человек.

Самым популярным туристическим направлением в январе-июне оставалась Турция, которую посетили 216,6 тысячи азербайджанцев, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом структура поездок в Турцию существенно изменилась: число однодневных визитов выросло на 23,6% до 6,2 тысячи человек, количество поездок на 4-7 дней увеличилось в 2,1 раза до 94,6 тысячи человек, а число туристов, отдыхающих 15-21 день, выросло на 76,8% до 6,4 тысячи человек. В то же время количество поездок на 1-3 дня сократилось на 41% до 83,6 тысячи человек.

На втором месте по популярности расположилась Россия, которую посетили 108,8 тысячи азербайджанских туристов, что на 32,4% меньше, чем годом ранее. Интересно, что при общем снижении турпотока в Россию, количество однодневных поездок выросло на 27,1% до 1,8 тысячи человек, число визитов на 4-7 дней увеличилось на 21,8% до 46,9 тысячи человек, а количество поездок на 8-14 дней выросло на 36,5% до 13,2 тысячи человек.

Третье место заняли ОАЭ, которые посетили 66,1 тысячи азербайджанцев, что на 14,7% больше в годовом сравнении. Популярность ОАЭ растет во всех сегментах: число однодневных визитов увеличилось на 82,2% до 1 тысячи человек, количество поездок на 4-7 дней выросло более чем в 2 раза до 28,6 тысячи человек, число туристов, отдыхающих 8-14 дней, увеличилось на 34,7% до 8 тысяч человек, а количество поездок на 22-28 дней выросло на 34,5% до 2 тысяч человек.

Таким образом, хотя Турция и Россия по-прежнему занимают лидирующие позиции среди направлений, общее количество поездок в обе страны сократилось. В то же время заметно выросло как общее число поездок, так и показатели длительного пребывания в таких направлениях, как ОАЭ. Эта тенденция указывает на изменения в структуре спроса туристического рынка и переход к форматам путешествий с более длительным пребыванием.

Напомним, что в первом полугодии общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, уменьшилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 988,2 тысячи человек. Из них 38,1% отправились в Турцию, 16,7% – в Россию, 11,1% – в Грузию, 10% – в Иран, а 24,1% – в другие страны. Среди путешественников 66% составили мужчины и 34% – женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число поездок в Иран увеличилось на 14,2%, в Грузию – на 25,3%. При этом количество поездок в Турцию сократилось на 4,3%, а в Россию – на 24,6%. Для зарубежных поездок 68,6% туристов использовали воздушный транспорт, 29,3% – железнодорожный и автомобильный, а 2,1% – морской транспорт.