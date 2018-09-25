Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские горнолыжные курорты оказались самыми дорогими для российских туристов в странах СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

Дешевле всего россияне могут отдохнуть в белорусских Силичах и Логойске.

Самым популярным горнолыжным курортом стал Чимбулак в Казахстане. В топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ вошли также курорты Гудаури (Грузия), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Беларусь), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия), Логойск (Белоруссия), Туфандаг (Азербайджан) и Алтайские Альпы (Казахстан).

Напомним, по версии агентства ТурСтат, самыми популярными городами в СНГ у российских туристов в летний сезон 2018 года стали Баку, Минск и Алма-Ата.