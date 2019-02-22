Азербайджан вошел в тройку лучших стран СНГ для экскурсионного отдыха

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших экскурсионных направлений стран СНГ для экскурсионных туров, отдыха и путешествий российских туристов.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, Азербайджан стал третьим в данном рейтинге.
За Беларусь как лучшую страну СНГ для экскурсионного отдыха россиян отдали 27% голосов, за Казахстан — 22%, за Азербайджан — 16%, за Узбекистан — 12% и за Армению — 9%.
По данным ТурСтат, экскурсионный тур в страны СНГ на 7 дней стоит, в среднем, от 500 до 1000 долларов.
Экскурсионный туризм в странах СНГ составляет более 3 млн экскурсионных поездок и туров в год. Он включает культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами в турпоездках.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости