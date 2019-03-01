Азербайджан вошел в десятку самых бюджетных стран для отдыха в этом году

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Эксперты туристического поисковика Skyscanner составили рейтинг самых бюджетных стран для отпуска в 2019 году, подсчитав расходы на перелет и на отдых, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В частности, учитывали практически все расходы путешественников: перелет, стоимость проживания (в среднем), траты на питание и развлечения. Все это - для двух человек, на две недели отдыха.

Так, первое место в списке рейтинга заняла Беларусь с бюджетом в 1,38 тыс. долларов (325 долларов на перелет). Вслед за ней идет Молдова со стоимостью путешествия в 1,44 тыс. долларов (460 долларов на перелет).

Азербайджан в данном рейтинге занял 10-е место. Путешествие в "страну огней" обойдется в 1,72 тыс. долларов, из которых 530 долларов – стоимость перелета.