О нас
Аудио новости

Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге паспортов

Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге паспортов Азербайджан в обновленном рейтинге Henley Partners Visa Restrictions Index занял 75-ое место, и имеет безвизовый режим с 69 странами мира.
Туризм
5 апреля 2022 г. 14:48
Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге паспортов

Азербайджан сохранил свои позиции в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index, заняв 75-ое место. Граждане республики могут посещать без визы 69 стран мира.

Как передает Report со ссылкой на доклад организации, который сегодня опубликовал данные за второй квартал 2022 года.

Как отмечает Henley & Partners, паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе (192 безвизовых направления), Германия и Южная Корея - второе место с безвизовым доступом в 190 стран мира.

На последних местах рейтинга расположились Ирак (111 место) и Афганистан (112).

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünya pasport reytinqində 75-ci yeri tutub
Версия на английском языке Azerbaijan ranks 75th in global passport ranking

Самое важное

На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
ФотоНа азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
5 апреля 2022 г. 12:53
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
4 апреля 2022 г. 22:44
Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
Фото Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
4 апреля 2022 г. 17:47
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
4 апреля 2022 г. 13:33
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
4 апреля 2022 г. 13:31
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
4 апреля 2022 г. 10:46
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
3 апреля 2022 г. 05:53
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
2 апреля 2022 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi