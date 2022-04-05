Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге паспортов

Азербайджан в обновленном рейтинге Henley Partners Visa Restrictions Index занял 75-ое место, и имеет безвизовый режим с 69 странами мира.

Азербайджан сохранил свои позиции в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index, заняв 75-ое место. Граждане республики могут посещать без визы 69 стран мира.

Как передает Report со ссылкой на доклад организации, который сегодня опубликовал данные за второй квартал 2022 года.

Как отмечает Henley & Partners, паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе (192 безвизовых направления), Германия и Южная Корея - второе место с безвизовым доступом в 190 стран мира.

На последних местах рейтинга расположились Ирак (111 место) и Афганистан (112).

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.