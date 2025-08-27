Азербайджан усиливает подготовку к китайскому туристическому рынку

Сегодня Китай - крупнейший рынок выездного туризма в мире, и доля Азербайджана на этом обширном рынке стабильно растет, а потенциал поистине огромен.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в ходе проходящего в Баку тренинга "Подготовка к туристическому рынку Китая”.

“Безвизовый режим между нашими странами является ключевым фактором, способствующим этому росту. Для нас это создает уникальную возможность позиционировать Азербайджан как предпочтительное направление для китайских путешественников. Важно не только продвигать Азербайджан, но и обеспечить полную готовность наших местных партнеров к удовлетворению конкретных потребностей китайских туристов”, - сказал он.

По его словам, их ожидания четко определены вдоль всей туристической цепочки ценности: от профессионалов - гидов, говорящих на китайском языке, и удобной навигации по стране, до комфортабельных отелей, доступных платежных систем и ресторанов, учитывающих их предпочтения.

“Мы уже сделали важные шаги в этом направлении. В некоторых отелях работают сотрудники, владеющие мандаринским диалектом, по всей стране внедряются терминалы UnionPay, а в Баку открывается все больше китайских ресторанов. Чтобы закрепить эти усилия в более структурированном и системном формате, сегодня мы запускаем программу China Ready. Эта программа построена на нашем общем стремлении быть готовыми к приему китайских туристов. Знания и опыт, полученные в рамках программы China Ready, определят то, как мы будем работать с китайским рынком и обеспечивать наш долгосрочный успех”, - добавил председатель правления Бюро по туризму.