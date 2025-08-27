О нас

Азербайджан усиливает подготовку к китайскому туристическому рынку

Азербайджан усиливает подготовку к китайскому туристическому рынку Сегодня Китай - крупнейший рынок выездного туризма в мире, и доля Азербайджана на этом обширном рынке стабильно растет, а потенциал поистине огромен.
Туризм
27 августа 2025 г. 10:28
Азербайджан усиливает подготовку к китайскому туристическому рынку

Сегодня Китай - крупнейший рынок выездного туризма в мире, и доля Азербайджана на этом обширном рынке стабильно растет, а потенциал поистине огромен.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в ходе проходящего в Баку тренинга "Подготовка к туристическому рынку Китая”.

“Безвизовый режим между нашими странами является ключевым фактором, способствующим этому росту. Для нас это создает уникальную возможность позиционировать Азербайджан как предпочтительное направление для китайских путешественников. Важно не только продвигать Азербайджан, но и обеспечить полную готовность наших местных партнеров к удовлетворению конкретных потребностей китайских туристов”, - сказал он.

По его словам, их ожидания четко определены вдоль всей туристической цепочки ценности: от профессионалов - гидов, говорящих на китайском языке, и удобной навигации по стране, до комфортабельных отелей, доступных платежных систем и ресторанов, учитывающих их предпочтения.

“Мы уже сделали важные шаги в этом направлении. В некоторых отелях работают сотрудники, владеющие мандаринским диалектом, по всей стране внедряются терминалы UnionPay, а в Баку открывается все больше китайских ресторанов. Чтобы закрепить эти усилия в более структурированном и системном формате, сегодня мы запускаем программу China Ready. Эта программа построена на нашем общем стремлении быть готовыми к приему китайских туристов. Знания и опыт, полученные в рамках программы China Ready, определят то, как мы будем работать с китайским рынком и обеспечивать наш долгосрочный успех”, - добавил председатель правления Бюро по туризму.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В странах СНГ представлены туристические возможности Азербайджана
ФотоВ странах СНГ представлены туристические возможности Азербайджана
25 августа 2025 г. 15:57
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Представители пакистанских туркомпаний посетили Азербайджан
ФотоПредставители пакистанских туркомпаний посетили Азербайджан
21 августа 2025 г. 14:18
Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%
Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%
19 августа 2025 г. 16:56
Поток туристов в Азербайджан снизился примерно на 2%
Поток туристов в Азербайджан снизился примерно на 2%
19 августа 2025 г. 16:32
Азербайджанские туристы предпочитают среднесрочные поездки за рубеж
Азербайджанские туристы предпочитают среднесрочные поездки за рубеж
15 августа 2025 г. 16:42
Количество гостиниц и объектов гостиничного типа в Карабахе увеличилось почти на 29%
Количество гостиниц и объектов гостиничного типа в Карабахе увеличилось почти на 29%
14 августа 2025 г. 11:59
Число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличилось более чем на 6%
Число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличилось более чем на 6%
14 августа 2025 г. 11:35
В Азербайджане доходы турагентов и туроператоров выросли в 2,1 раза
В Азербайджане доходы турагентов и туроператоров выросли в 2,1 раза
14 августа 2025 г. 10:34
Азербайджанская кулинария представлена в Туркменистане на полях конференции ООН
ФотоАзербайджанская кулинария представлена в Туркменистане на полях конференции ООН
7 августа 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi