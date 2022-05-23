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Азербайджан участвует в туристической выставке в Саудовской Аравии

Азербайджан участвует в туристической выставке в Саудовской Аравии Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке, которая проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, с 22 по 24 мая.
Туризм
23 мая 2022 г. 12:26
Азербайджан участвует в туристической выставке в Саудовской Аравии

Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке, которая проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, с 22 по 24 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, в состав азербайджанской делегации, наряду с Азербайджанским бюро туризма и ЗАО "Азербайджанские авиалинии", входят 12 местных туристических компаний.

В рамках выставки проводятся B2B-встречи с иностранными туристическими компаниями, в том числе авиакомпаниями Flynas и Flydeal, осуществляющими прямые рейсы из крупнейших городов Саудовской Аравии - Эр-Рияда, Дамаска и Джидды в Баку, а также предоставляется информация о туристическом потенциале Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации землях.

В первый день выставки посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев посетил азербайджанский стенд. На выставке организаторы вручили азербайджанскому стенду награду Brilliant Partner.

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Версия на английском языке Azerbaijan participating in Riyadh Travel Fair
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən turizm sərgisində iştirak edir

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