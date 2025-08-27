Азербайджан проведет роуд-шоу в восьми городах Китая для продвижения туристического бренда

В ноябре текущего года Бюро по туризму Азербайджана проведет в Баку China Visitor Summit - B2B-платформу, которая уже более десяти лет объединяет китайских покупателей с международными направлениями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид в ходе проходящего в Баку тренинга "Подготовка к туристическому рынку Китая”.

“Проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане впервые позволит нам принять 50 ведущих китайских покупателей (туроператоры и представители туристического сектора) в формате воркшопов, B2B-встреч и ознакомительного тура по нашим регионам”, - сказал он.

По его словам, этой осенью их усилия достигнут кульминации в двух крупных роуд-шоу и презентациях туристического направления, которые пройдут в восьми городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду и Чунцин.

“Эти партнеры смогут лично познакомиться с Азербайджаном. Еще один важный элемент - подготовка гидов. Начиная с этой осени, мы запускаем программу подготовки гидов в сотрудничестве с Институтом Конфуция, чтобы подготовить новое поколение гидов, владеющих мандаринским диалектом, в Баку и по всей стране. Третий важный шаг, выходящий за рамки текущего года, как уже отметил глава Госагентства по туризму Азербайджана, - это открытие офиса Бюро по туризму Азербайджана в Китае. Этот шаг позволит укрепить наше присутствие и усилить посыл бренда “Destination Azerbaijan”, - добавил Ф. Зенгстшмид.