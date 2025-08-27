О нас

Азербайджан проведет роуд-шоу в восьми городах Китая для продвижения туристического бренда

Азербайджан проведет роуд-шоу в восьми городах Китая для продвижения туристического бренда В ноябре текущего года Бюро по туризму Азербайджана проведет в Баку China Visitor Summit - B2B-платформу, которая уже более десяти лет объединяет китайских покупателей с международными направлениями.
Туризм
27 августа 2025 г. 10:38
Азербайджан проведет роуд-шоу в восьми городах Китая для продвижения туристического бренда

В ноябре текущего года Бюро по туризму Азербайджана проведет в Баку China Visitor Summit - B2B-платформу, которая уже более десяти лет объединяет китайских покупателей с международными направлениями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид в ходе проходящего в Баку тренинга "Подготовка к туристическому рынку Китая”.

“Проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане впервые позволит нам принять 50 ведущих китайских покупателей (туроператоры и представители туристического сектора) в формате воркшопов, B2B-встреч и ознакомительного тура по нашим регионам”, - сказал он.

По его словам, этой осенью их усилия достигнут кульминации в двух крупных роуд-шоу и презентациях туристического направления, которые пройдут в восьми городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду и Чунцин.

“Эти партнеры смогут лично познакомиться с Азербайджаном. Еще один важный элемент - подготовка гидов. Начиная с этой осени, мы запускаем программу подготовки гидов в сотрудничестве с Институтом Конфуция, чтобы подготовить новое поколение гидов, владеющих мандаринским диалектом, в Баку и по всей стране. Третий важный шаг, выходящий за рамки текущего года, как уже отметил глава Госагентства по туризму Азербайджана, - это открытие офиса Бюро по туризму Азербайджана в Китае. Этот шаг позволит укрепить наше присутствие и усилить посыл бренда “Destination Azerbaijan”, - добавил Ф. Зенгстшмид.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan turizm brendini təşviq etmək üçün Çinin 8 şəhərində "road-show" keçirəcək
Версия на английском языке Azerbaijan to hold roadshows in eight Chinese cities to promote tourism brand

Самое читаемое

В Дагестане произошло сильное землетрясение
В Дагестане произошло сильное землетрясение
27 августа 2025 г. 00:40
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Разрушений после взрыва газа в Кяльбаджаре нет, четверо получили легкие ранения
Разрушений после взрыва газа в Кяльбаджаре нет, четверо получили легкие ранения
26 августа 2025 г. 23:53
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
26 августа 2025 г. 15:43
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi