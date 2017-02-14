Азербайджан представит национальный павильон на выставке EXPO-2017 в Астане

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 19 стран, в том числе Азербайджан, приступили к оформлению национального павильона на выставке EXPO-2017, которая пройдет в Астане, сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

"На сегодняшний день участникам выставки переданы 20 международных павильонов. 19 странам: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Германия, Иордания, Катар, Китай, Корея, Малайзия, Монако, ОАЭ, Россия, Сингапур, Турция, Франция, Чехия, Япония - и одной международной организации: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)", - заявили в нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017", занимающейся организацией выставки.

При этом в компании подчеркнули, что проектированием, оформлением павильонов и строительно-монтажными работами занимаются только те компании, которые имеют казахстанскую лицензию.