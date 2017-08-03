Азербайджан примет участие на чайной ярмарке в Свердловской области

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие на чайной ярмарке в городе Ирбит Свердловской области России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, одним из организаторов ярмарки выступило генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге.

В рамках деловой программы ярмарки состоится круглый стол для представителей туристско-информационных центров и туроператоров на тему "Развитие межрегиональных маршрутов". Также в рамках ярмарки будет организована чайная улица, где будут представлены традиции и чайные церемонии народов мира.

Отметим, что Ирбитская ярмарка является одной из крупнейших в России.