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    Азербайджан примет участие на чайной ярмарке в Свердловской области

    Одним из организаторов ярмарки выступило генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие на чайной ярмарке в городе Ирбит Свердловской области России.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, одним из организаторов ярмарки выступило генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге.

    В рамках деловой программы ярмарки состоится круглый стол для представителей туристско-информационных центров и туроператоров на тему "Развитие межрегиональных маршрутов". Также в рамках ярмарки будет организована чайная улица, где будут представлены традиции и чайные церемонии народов мира.

    Отметим, что Ирбитская ярмарка является одной из крупнейших в России.

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