Азербайджан представлен в качестве направления Slow Food

Азербайджан был представлен в качестве нового направления на прошедшем 6 марта онлайн-форуме Slow Food Travel.
Об этом Report сообщили в Азербайджанском бюро туризма (АБТ).
Во встрече, организованной сетью Terra madre организации Slow Food также принял участие генеральный директор АБТ Флориан Зенгстшмид.
Флориан Зенгстшмид рассказал о том, что участники форума пришли к идее проведения проекта Slow Food в Азербайджане и о существующих в стране возможностях в этом направлении.
Генеральный директор отметил, что основной целью проекта является предложение туристам, посещающим страну в любое время года, блюд азербайджанской кухни, отличающихся уникальным вкусом и качеством, а также демонстрация их готовки.
Проинформировав о проекте COVCHEG, Флориан Зенгстшмид отметил, что этот проект служит пропаганде истинной ценности выращиваемой в стране продукции, сохранению их биоразнообразия, а также созданию дополнительного источника дохода для мелких и средних производителей продуктов питания.
Генеральный директор подчеркнул, что ситуация, вызванная пандемией, является своего рода возможностью для местных жителей вновь оценить свою местную культуру, кухню, возможности для путешествий и другие особенности.
На форуме также выступили директор Slow Food Travel Мишель Румиз, координатор проекта COVCHEG Анна Кашинева, координатор слоу-фуд проекта COVCHEG в Азербайджане Насими Садыгзаде.