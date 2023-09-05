Азербайджан представлен на заседании правления Генассамблеи ICOMOS в Австралии

Азербайджан принимает участие в заседании правления трехгодичной Генассамблеи (Triennial General Assembly) Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в столице Австралии, Сиднее.

Азербайджан принимает участие в заседании правления трехгодичной Генассамблеи (Triennial General Assembly) Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в столице Австралии, Сиднее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, Азербайджанский национальный комитет ICOMOS представлен на заседании Генассамблеи впервые.

В заседании принимают участие более 1 500 членов организации и официальных лиц. Азербайджан представили президент национального комитета Садагат Давудова и генеральный секретарь Шейда Аллахвердиева.

В рамках заседания организован научный симпозиум на тему “Культурное наследие: преемственность-ответственность-права-отношения”. Мероприятие продлится до 9 сентября, будут организованы различные лекции и семинары по вопросам сохранения и управления культурным наследием.

Отметим, что ICOMOS является крупнейшей в мире международной организацией в сфере охраны материального и культурного наследия. Азербайджанский национальный комитет ICOMOS был создан по инициативе Государственного агентства по туризму Азербайджана, и проводит активную деятельность с 2022 года.

Напомним, 25-31 октября прошлого года на ежегодном собрании в Таиланде Азербайджанский национальный комитет ICOMOS был избран одним из двух сопредседателей Генассамблеи организации.