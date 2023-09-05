О нас

Азербайджан представлен на заседании правления Генассамблеи ICOMOS в Австралии

Азербайджан представлен на заседании правления Генассамблеи ICOMOS в Австралии Азербайджан принимает участие в заседании правления трехгодичной Генассамблеи (Triennial General Assembly) Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в столице Австралии, Сиднее.
Туризм
5 сентября 2023 г. 12:51
Азербайджан представлен на заседании правления Генассамблеи ICOMOS в Австралии

Азербайджан принимает участие в заседании правления трехгодичной Генассамблеи (Triennial General Assembly) Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в столице Австралии, Сиднее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, Азербайджанский национальный комитет ICOMOS представлен на заседании Генассамблеи впервые.

В заседании принимают участие более 1 500 членов организации и официальных лиц. Азербайджан представили президент национального комитета Садагат Давудова и генеральный секретарь Шейда Аллахвердиева.

В рамках заседания организован научный симпозиум на тему “Культурное наследие: преемственность-ответственность-права-отношения”. Мероприятие продлится до 9 сентября, будут организованы различные лекции и семинары по вопросам сохранения и управления культурным наследием.

Отметим, что ICOMOS является крупнейшей в мире международной организацией в сфере охраны материального и культурного наследия. Азербайджанский национальный комитет ICOMOS был создан по инициативе Государственного агентства по туризму Азербайджана, и проводит активную деятельность с 2022 года.

Напомним, 25-31 октября прошлого года на ежегодном собрании в Таиланде Азербайджанский национальный комитет ICOMOS был избран одним из двух сопредседателей Генассамблеи организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Şurasının iclasında iştirak edir

Самое читаемое

Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Мировые цены на нефть показали слабую динамику
Мировые цены на нефть показали слабую динамику
5 сентября 2023 г. 09:04
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
29 августа 2023 г. 15:03
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
30 августа 2023 г. 11:55
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi