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Азербайджан представил возможности гастротуризма в Люксембурге

Азербайджан представил возможности гастротуризма в Люксембурге Возможности гастрономического туризма Азербайджана были впервые продемонстрированы на Кулинарном кубке мира и 14-м Международном гастрономическом фестивале Expogast в Люксембурге.
Туризм
30 ноября 2022 г. 15:03
Азербайджан представил возможности гастротуризма в Люксембурге

Возможности гастрономического туризма Азербайджана были впервые продемонстрированы на Кулинарном кубке мира и 14-м Международном гастрономическом фестивале Expogast в Люксембурге.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На национальном стенде, организованном Бюро по туризму Азербайджана и Национальным центром кулинарии, азербайджанские повара представили обновленные версии образцов национальной кухни, разработанные на основе современных кулинарных методов.

Международные эксперты высоко оценили представленные образцы национальной кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilk dəfə qastronomik turizm imkanlarını Lüksemburqda təqdim edib

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