Азербайджан представил возможности гастротуризма в Люксембурге

Возможности гастрономического туризма Азербайджана были впервые продемонстрированы на Кулинарном кубке мира и 14-м Международном гастрономическом фестивале Expogast в Люксембурге.

Возможности гастрономического туризма Азербайджана были впервые продемонстрированы на Кулинарном кубке мира и 14-м Международном гастрономическом фестивале Expogast в Люксембурге.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На национальном стенде, организованном Бюро по туризму Азербайджана и Национальным центром кулинарии, азербайджанские повара представили обновленные версии образцов национальной кухни, разработанные на основе современных кулинарных методов.

Международные эксперты высоко оценили представленные образцы национальной кухни.